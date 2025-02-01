Başkan Erdoğan, İzmir’de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.