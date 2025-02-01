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Giriş Tarihi: 1.2.2025 16:49 Son Güncelleme: 1.2.2025 17:07

Başkan Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü.

AA
Başkan Erdoğan, İzmir’de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

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Başkan Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü
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