Video Haber Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü | Video

01.02.2025 | 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü.

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Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

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