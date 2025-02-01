Başkan Erdoğan Manisa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları:

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Devlet kuşu eksik olmaz başından,

yedi iklim nasip verir düşünden.

Umut açar, gönül açar, gül açar, Manisa'nın toprağından taşından.

Evet, tarihimize güneş gibi doğan cihangirler yetiştiren Manisa, Gediz'in beslediği bereketli toprakların incisi Manisa, güzellikleriyle, mimari eserleriyle bir şeref tablosunu andıran Manisa, seni bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buradan tüm Manisa'ya, Törk dolusu selamlarımı gönderiyorum.



AK Parti, Manisa 8. olağan ilk kongremizin, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

23 Şubat'ta büyük kongremizi yaparak, kongre sürecimizi tamamlayacağız.

AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan bir yapıya sahibiz. Bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz. Gençler şunu bugün bir kez daha söylemek istiyorum, bölgemizde bu kadar gerilim yaşanırken, 2. dünya savaşı sonrası kurulan sistem yeniden şekillenirken biz boş işlerle kendimizi meşgul edemeyiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Kıymetli yol arkadaşlarım, muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Onların sorun çözmek gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz farkındayız.

2 sene öncesini hatırlayın. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Türkiye'yi kurataracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler.

Bu zatın demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Bu zatın CHP'nin başından gönderilmesini biz de müspet karşıladık. Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı şekilde yapması için bir şans tanıdık. Ancak geriliminden beslenen ana muhalefet içerisindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi. CHP'nin normalleşmesine fırsat vermediler. Eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar. CHP'nin DHKP-C tarafından şehit edilen savcımızın ismini taşıyan adliye önünde, terör örgütünün sloganlarının yer aldığı dövizleri taşıdılar.

Kaderin cilvesine bakın ki, polise karşı attıkları slogan 1971'de Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu da CHP'ye çok yakışmış. Ne diyelim belki de böylesi hayırldır.