Başkan Erdoğan: "Terör örgütü sloganlarıyla polise saldırıyorlar" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyede ifade verdiği sırada dışarıda yaşanan olayları eleştirdi. Başkan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin adalet sarayının önünde elinde asker, polis kanı olan marjinallerin sloganı ile polise saldırdığını görüyoruz. Güya gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergilediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Adaletin tecellisine engel olamayacaklar."
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