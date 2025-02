CHP’nin kafası Türkiye’ye yabancı!

CHP, Türkiye ve bölgesinde yaşanan hiçbir hadiseye "Türkiye merkezli" bakmıyor. Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar. CHP Genel Başkanı'nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor. Üst perdeden kendince ahkâm kesiyor ama ertesi gün bakıyorsunuz 'Ben öyle demek istemedim' diyerek kendini düzeltiyor, sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel'e sadece şunu hatırlatıyorum; müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Seçim kazanmak uğruna FETÖ'sünden Kandil'ine, Avrupa'sından Amerika'sına karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı. Ekonominin başına 'sömürge valisi' gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz, sizin partinizdi.Siz IMF kapılarında el açarken, IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk. Şunu da hafızana kazırsan çok iyi edersin. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık, ne yazık ki oturduğu koltuğun hakkını halen veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart Sayın Özel'in ayarını bozdu, dengesini sarstı, oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Daha yüzüne gülüp, yanında durup sırtından hançerleyen diğerlerini burada saymıyorum. Nereden bakarsan acınacak bir durum içinde açık söyleyeyim bunlara cevap vermek, bunların yüzlerindeki maskeyi düşürmek için vakit harcamak dahi söz israfıdır.Bunlarla beraber bir de kifayetsiz muhterislerin hiçbir edep ve ahlak sınırı tanımayan hezeyanları ile uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun, arsızlığın, taciz olayının üstünü örtmeye kalkan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hatta sırf iktidara karşı olmak adına ülkenin ve milletin ne kadar yeminli düşmanı varsa hepsiyle asimetrik ilişkiler geliştiren, Türkiye'ye tamamen yabancılaşmış bir kafa yapısıyla muhatabız.Gözünü para hırsı bürümüş tamahkârların, açgözlü fırsatçıların, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Turizmcilerimiz bu konuda sorumluluk almalı. Kendi içindeki çürük elmaları temizlemelidir. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Bolu'da yaşadığımız elim hadisenin bir daha yaşanmaması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclis'imizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle 2029 mahalli idareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor, önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını, kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor.Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz? Gezi olayları üzerinden sahnelenen kirli oyunu, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz? 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz? DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz? Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız.Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Menzile varana kadar durmayacağız. Birleştirici siyasetten ayrılmayacağız.TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62.3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61.1 milyar dolar oldu. Bu rakamlara, tüm zorluklara, krizlere ve belirsizliklere rağmen ulaşıldı. Turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız.