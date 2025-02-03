Haberler Gündem Haberleri Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.2.2025 21:47 Son Güncelleme: 3.2.2025 21:48

Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alındı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Adresinde bulunamayan Develioğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Son dakika bilgisine göre Kazakistan’dan dönen Develioğlu İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alındı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Develioğlu'yla ilgili Gümüşdağ suç duyurusunda bulunmuştu.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adresine giden emniyet güçleri Develioğlu'nu bulamayınca savcılık yakalama kararı çıkardı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Kazakistan'dan İstanbul'a gelen Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alındı
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