Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alındı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Develioğlu'yla ilgili Gümüşdağ suç duyurusunda bulunmuştu.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adresine giden emniyet güçleri Develioğlu'nu bulamayınca savcılık yakalama kararı çıkardı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Kazakistan'dan İstanbul'a gelen Fırat Develioğlu havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.