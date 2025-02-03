MİT’ten Suriye’de sınır ötesi operasyon: Beşiktaş’ta 47 kişinin şehit olduğu terör eylemini organize etmişti!

MİT, terörist Mahmut Ağca'yı 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden Ağca, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.

MİT, istihbarat ağı sayesinde Ağca'nın Ayn El Arab'ta olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

2006 yılında örgüte katılan Mahmut Ağca,2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı. Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi.

Azad kod adlı Mahmut Ağca'nın 29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu, 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 08 Ocak 2022'de Şanlıurfa Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, 07 Ağustos 2024'te Suriye/Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcıları arasında olduğu öğrenildi.