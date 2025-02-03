MİT’ten Suriye’de operasyon: Beşiktaş’ta 47 kişinin şehit olduğu terör eylemini organize etmişti | Video

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de PKK/YPG’nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Azad kod adlı Mahmut Ağca’yı etkisiz hale getirdi. Ağca’nın İstanbul Beşiktaş’ta 40’ı polis 47 kişinin şehit olduğu terör eyleminin de aralarında bulunduğu birçok eylemi organize ettiği öğrenildi.