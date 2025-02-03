SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, sosyal medyaya yeni düzenleme gelebileceğini belirtti. Erdoğan, engelli öğretmen ataması müjdesi de verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her eser sahibini anlatır. Ülkemize ve gençlerimize böyle eserler kazandırmamıza imkan verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ni biz göreve başlattık. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Son 22 yılda 4 milyar ders kitabını da ücretsiz olarak dağıttık.

2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti.

Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELEBİLİR

Dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasında. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz.

Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek.