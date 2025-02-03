Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya için yeni düzenleme sinyali: Yaş sınırı gelebilir!

03.02.2025 | 12:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya için yeni düzenleme sinyali vererek, "Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması müjdesinde de bulundu ve yakın zamanda bakanlığın duyuruya çıkacağını belirtti.

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