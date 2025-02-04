Beşiktaş katliamının sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de PKK/ YPG'nin Aynelarab sözde istihbarat sorumlusu Azad kod adlı terörist Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi. Suriye kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Aynelarab (Kobani) bölgesinde olduğu belirlenen terörist Ağca, buradaki bir evde örgütsel görüşme yaptığı sırada hedef alındı. Terörist Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

2006 yılında örgüte katılan Mahmut Ağca, 2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı. Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi.

47 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Terörist Ağca, 2016'da Beşiktaş'taki patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi olarak aranıyordu. Saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaş şehit olmuş, 242 vatandaş ise yaralanmıştı.

Terörist, 2015'te Diyarbakır'da 2 polisin, 2016'da Sur'da 6 sivilin, 2022'de Şanlıurfa'da 3 askerin şehit olduğu, 2024'te ise Suriye Azez'deki bombalı saldırının faili olarak aranıyordu.

TESLİM OLDULAR

Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri kullanıldı.