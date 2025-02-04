Köpüğün sebebi temizlik maddesi

Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'ndaki köpüklenmenin nedeninin köpük arttırıcı bir bileşik olduğunu bildirdi. Bileşiğin içeriğiyle ilgili açıklama yapan valilik, "Dereye temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı olarak kullanılan bileşik atıldığı tespit edilmiştir.

Savcılık talimatıyla gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca yürütülen soruşturmada, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "Sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanmış, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu arada olay günü muhtar Y.T.'nin aracının dere çevresindeki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde aracın dere çevresine geldiği, kısa bir süre sonra da bölgeden ayrıldığı görüldü. AA