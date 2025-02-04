Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması ve Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

"Emek vermeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayali bile kurulamaz. Emek olmadan yemek olmaz. Geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine en kısa sürede ulaşmak istiyorsak hep birlikte mücadele etmek zorundayız.

İş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. Biz hamd olsun bu konuda çok titiz bir milletiz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini 4 temel sütün üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendini güvende hissettiği müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu. Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırdık.

Geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programından 1212 kişi istifade etti. TÜİK'in istihdam verileri de programlarımızın başarılarını net bir şekilde ortaya koyuyor. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün arttığını görüyoruz. İstihdam sayımız 986 bin kişi arttı. 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımızda ise 0,4'lük düşüş oldu.

Kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. Kadın iş gücüne katılma oranımızı 1,1 puan, kadın istihdam oranımızı da 1 puan yükselttiğimizin altını çizmek isterim.

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibariyle devreye alıyoruz.