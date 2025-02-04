Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeli haber | Video
Başkan Recep Tayip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞ-KUR Gençlik Programı'nın bugün itibariyle devreye alındığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
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