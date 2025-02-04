Sözcü’den ’ŞOK’ manşet! Ahmed Şara’nın ’PKK’yı atmak için Türkiye’ye söz verdik’ açıklamasından rahatsız oldular!

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından düzen yavaş yavaş kuruluyor. Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Ahmed Şara, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye topraklarından atılması en önemli gündem maddesi olacak. Şara'nın ziyaret öncesi yaptığı, "PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." sözleri de bu konuda Türkiye'nin kararlılığını ve kırmızı çizgisini net şekilde ortaya koydu. Ancak Şara'nın açıklaması Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın bu sözlerini, 'Ziyaret öncesi şok çıkış' olarak okuyucularına duyurdu. Terör örgütünün Suriye'den atılması konusundaki kararlılığın, 'Şok çıkış' olarak paylaşılması büyük tepki çekti.
SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA ANKARA'YA GELİYOR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Suriye'deki düzenin tesisi, bölgedeki son durum ve terör örgütlerinin Suriye'deki varlıklarının sonlandırılması gibi konular masada yer alıyor. Bu konuların içinde hiç kuşkusuz en öne çıkanı ise terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın Suriye'den atılması...
SÖZCÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK
Ahmed Şara'nın, her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden övgü ile bahsettiği biliniyor. Şara, Ankara ziyareti öncesi PKK'nın Suriye'den atılması noktasında kararlı olduklarını, bu konuda Türkiye'ye taahhütte bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin lehine ve güvenlik perspektifine uygun bu sözler Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın ziyareti öncesi yaptığı bu açıklamayı, "Ankara ziyareti öncesi şok çıkış: Türkiye'ye söz verdik" şeklinde bir başlık ile duyurdu.
Sözcü'nün rahatsız tavrı haberin içinde de devam etti. Haberin girişinde, "Ankara ziyareti öncesinde kritik mesajlar veren Şara, "Türkiye'ye PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." ifadelerini kullandı. Şara'nın bu açıklaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük yankı uyandırdı." şeklinde ifadeler yer aldı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan terör örgütlerinin Suriye'den atılması ile ilgili Ahmed Şara'nın destek açıklamasının 'Büyük yankı uyandıran' kısmının ne olduğu merak edilirken, Sözcü'nün haberi büyük tepki çekti.
TEPKİLER ÜZERİNE BAŞLIK DEĞİŞTİ
Sözcü Gazetesi, gelen tepkilerin ardından başlığı revize ederek, "Ankara ziyareti öncesi önemli açıklama: Türkiye'ye söz verdik" şeklinde haberi servis etmeye devam etti. Sözcü'nün haberde yaptığı güncelleme sonrası domin linkinin hala 'şok çıkış' şeklinde kalması da dikkat çekti.