Sözcü’den ’ŞOK’ manşet! Ahmed Şara’nın ’PKK’yı atmak için Türkiye’ye söz verdik’ açıklamasından rahatsız oldular!

SÖZCÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK

Ahmed Şara'nın, her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden övgü ile bahsettiği biliniyor. Şara, Ankara ziyareti öncesi PKK'nın Suriye'den atılması noktasında kararlı olduklarını, bu konuda Türkiye'ye taahhütte bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin lehine ve güvenlik perspektifine uygun bu sözler Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü, Ahmed Şara'nın ziyareti öncesi yaptığı bu açıklamayı, "Ankara ziyareti öncesi şok çıkış: Türkiye'ye söz verdik" şeklinde bir başlık ile duyurdu.

Sözcü'nün rahatsız tavrı haberin içinde de devam etti. Haberin girişinde, "Ankara ziyareti öncesinde kritik mesajlar veren Şara, "Türkiye'ye PKK'nın Suriye topraklarında barınamayacağına dair taahhütte bulunduk." ifadelerini kullandı. Şara'nın bu açıklaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemde büyük yankı uyandırdı." şeklinde ifadeler yer aldı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan terör örgütlerinin Suriye'den atılması ile ilgili Ahmed Şara'nın destek açıklamasının 'Büyük yankı uyandıran' kısmının ne olduğu merak edilirken, Sözcü'nün haberi büyük tepki çekti.