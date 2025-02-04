Tayfun’dan uzun menzilde tam isabet

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli ve milli füze 'Tayfun'un test atışının 3'üncüsü, Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirilen Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışı, başarıyla gerçekleştirildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı açıklamada, "Geldi bir tufan, gitti bir #TAYFUN! Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden TAYFUN füzemiz, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu" ifadelerini kullandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinde kritik bir eşiğin daha aşıldığını belirtti. Görgün, "Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor" dedi.