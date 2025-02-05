1 milyon üniversiteliye iş müjdesi

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması toplantısında konuştu:

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir.

İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 liralık ödeme ile programı ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira. 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar.

9 Şubat 2024'te hayata geçirdiğimiz iş pozitif programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. İşgücü uyum programından yüzde 90'a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Son 1 yıllık verileri incelediğimizde 2023 Kasım'ına göre işgücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz.



ENGELLERİ TEK TEK KALDIRDIK

Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milleti doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temayüz eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeni baştan inşa ettik.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURULUR

İŞKUR Gençlik Programı kamu üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak.

Program kapsamında İŞKUR'un hizmetlerine gençlerin kolayca erişimini sağlamak adına bu hizmetler "Gençlik Platformu" içerisinde bir araya toplandı.

İŞKUR Gençlik Programı'na, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek.

Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar uygulanacak.

Program katılımcılarına, günlük 1083 TL'lik ödeme yapılacak.

Öğrencilere programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5415 TL, 14 gün katılmaları halinde ise yaklaşık 15.162 TL ödeme yapılacak.

Program süresince katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

Önümüzdeki 4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon öğrenci programdan yararlandırılacak.

Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler faydalanacak.



YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları tüm çabalarımızın en somut neticelerinden biridir. Ulusal İstihdam Stratejisi'nde dört temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor. Strateji belgemizin ilk politika alanı, işgücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir.



TİCARİ REKABET HESABI YAPIYORUZ

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistem bugün iktisadi, siyasi ve ticari ilişkiler bağlamında sancılı bir dönüşüm geçiriyor. Küresel ekonominin dinamikleri değişirken ticari rekabet aynı nispette sertleşiyor, jeopolitik mücadele ise çok farklı bölgelerde eskisinden oldukça farklı şekillerde tebarüz ediyor. Türkiye yeni sınamaları titiz bir şekilde hesaplıyor.