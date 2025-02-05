AK Partili Yayman’dan dikkat çeken sözler: Milletimiz diyor ki; bu deprem Almanya’da Fransa’da olsaydı o bölge ayağa kalkamazdı

"SADECE EVLER DEĞİL, UMUTLAR DA YÜKSELİYOR"

"Deprem bölgesinde başta Hatay olmak üzere; sadece ev ve iş yerleri yükselmiyor, aynı zamanda umutlar yükseliyor." diyerek devam eden Yayman, şunları söyledi:

Aynı zamanda heyecan yükseliyor, aynı zamanda yeni bir hayat başlıyor. Belki ölmüş olan yakınlarımızı geri getiremeyiz ama gerçekten yaralarımızı sararak yeni bir dönemi başlatmamız lazım. Sayın başkan değerli milletvekilleri; depremin adı Kahramanmaraş depremi olsa da Hatay'da yaklaşık 25 bin canımızı kaybettik. Ve bu depremin merkezi Hatay oldu. Yine Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Adana'da, Osmaniye'de ve Kilis'te ismini sayamadığımız 11 vilayette çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Biraz önce söylediğim gibi depremi bizim bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almamız gerekiyor.