AK Partili Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Ben bugün burada bir milletvekili olarak bir siyasetçi olarak değil, bu depremde abisini ablasını ve çekirdek ailesinden 11 yakınını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum." diyerek dikkat çeken bir konuşma yaptı. Deprem bölgesinin dünyadaki en büyük inşaat sahası olduğuna vurgu yapan Yayman, "Milletimiz, 'Eğer Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de böyle bir deprem olsaydı deprem bölgesi ayağa kalkmazdı.' diyor" ifadelerini kullandı.
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