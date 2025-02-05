Bakan Kurum deprem bölgesinde projelerin detaylarını açıkladı: Deprem bölgesinin geleceği Türkiye’nin geleceğidir

MALATYA'MIZA YEPYENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ

"Yine Malatya'da, İkizce bölgesinde iki etaptan oluşan projemizde de 27 bin 636 konutun, yani Malatya'nın yeni uydukentinin inşasına devam ediyoruz. Tabi burada da depreme dayanıklı binaların yanı sıra okul ve sosyal yaşam alanları, otoparkları, çocuk oyun alanları, ticari alanları, çevre düzenlemesi, mimari yapısı ve tasarımıyla Malatya'mıza yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız."

"Köy evlerimize baktığımızda ise; 11 ilimizde tam 4 bin 333 köyde, 3 bin 203 şantiyede yöresel mimariye ve köy hayatının ihtiyaçlarına uygun 62bin 817 köy evimizi de inşa etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda altyapısıyla, üst yapısıyla ve tüm sosyal donatı alanlarıyla bugüne kadar 864 köyde, 32 bin 260 adet köy evinin yapımını tamamladık, ve vatandaşlarımıza teslim ettik."

"Şu anda 30 bin 557 adet köy evinin inşasına da hız kesmeden devam ediyoruz. Bunları da 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yuvalarına kavuşacak, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak."

BÖLGENİN YENİDEN CANLANMASINI SAĞLIYORUZ

"Deprem dönüşümü, ülkemiz için adeta Yeni Bir Millî Mücadeledir. Attığımız her adım, güçlü ve büyük Türkiye idealimizin bir nişanesidir. Bu kapsamda, deprem bölgesine yönelik olarak hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi. 2025 bütçemizde ise bu felaketin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için 584 milyar TL kaynak tahsis ettik. Ekonomi, sanayi, ticaret, tarım, altyapı ve sosyal projeler gibi birçok alanda bölgenin yeniden canlanmasını sağlıyoruz."

"Deprem bölgesinde yaptığımız vizyon projelerle şehirlerimizin altyapısını da daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyoruz. Bakanlık olarak, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Bakın Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde, Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyüklükte bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz.Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu ve ecdadımızdan aldığımız emaneti de yaşatmaya devam ediyoruz."

"Bu konutların tamamını teslim etmek; bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Kararlı bir şekilde, adım adım, hızlı bir şekilde tüm yuvalarımızı teslim etmek bizim milletimize borcumuzdur."