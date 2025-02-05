Bakan Kurum deprem bölgesinde projelerin detaylarını açıkladı: Deprem bölgesinin geleceği Türkiye’nin geleceğidir

Murat Kurum, Adıyaman'da gazeteci ve televizyonların temsilcileriyle buluştu ve 11 ildeki deprem çalışmalarını anlattı.
Murat Kurum özetle şunları söyledi:
"Türkiye'nin 1 yıllık GSYH'sinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 104 milyar dolar maddi hasar oluştu. Enerji, iletişim, havalimanı, yollar, köprüler, su kanalizasyon gibi altyapı tesisleri, kamu ve özel sektöre ait hizmet binaları hasar gördü. Deprem sonrasında yaklaşık 2,5 milyon kişi farklı illere göç etmek durumunda kaldı."
"Hep söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en öncelikli meselesi, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Çünkü 11 ilimizin olduğu bu bölge, ülkemizin geleceği için çok çok önemlidir."
DEPREM BÖLGESİ'NİN GELECEĞİ, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR
"Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor, burada büyüyor. Ülkemizde, çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6'sı ihracatımızın yüzde 8,6'sı bu bölgede gerçekleşiyor. Yani deprem bölgesi, böylesine kıymetli, böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki; 'Deprem Bölgesi'nin Geleceği, Türkiye'nin geleceğidir'"
TÜM AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ
"Biz kararlıyız, azimliyiz! Deprem bölgemizi ve ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak; Türkiye Yüzyılı'nı Dirençli Toplum ve Dirençli Şehirlerin Yüzyılı yapacağız. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla 'Asrın İnşasını' gerçekleştiriyoruz."
ADETA YENİ BİR ÜLKE İNŞA EDİYORUZ
"Deprem bölgemizde, adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz. 11 ilimizde, 3.481 şantiyede; 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, milletimize güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. 2024 sonu itibariyle; 11 ilimizde toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümü, tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz."
"İnşallah 2025 yılı sonuna kadar kalan 251 bin 403 konut/köy evi ve iş yerini toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."
"Bazı illerimizde yer alan, yeni uydukentlere, yeni şehirlere dair vizyon projelerimizi de sizlere aktarmak isterim. Adıyaman İndere'yle başlamak istiyorum. Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. Bölgede 16 bin konutla İndere Projemiz, tamamlandığında şehrin yeni uydu kenti olacak."
MALATYA'MIZA YEPYENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ
"Yine Malatya'da, İkizce bölgesinde iki etaptan oluşan projemizde de 27 bin 636 konutun, yani Malatya'nın yeni uydukentinin inşasına devam ediyoruz. Tabi burada da depreme dayanıklı binaların yanı sıra okul ve sosyal yaşam alanları, otoparkları, çocuk oyun alanları, ticari alanları, çevre düzenlemesi, mimari yapısı ve tasarımıyla Malatya'mıza yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız."
"Köy evlerimize baktığımızda ise; 11 ilimizde tam 4 bin 333 köyde, 3 bin 203 şantiyede yöresel mimariye ve köy hayatının ihtiyaçlarına uygun 62bin 817 köy evimizi de inşa etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda altyapısıyla, üst yapısıyla ve tüm sosyal donatı alanlarıyla bugüne kadar 864 köyde, 32 bin 260 adet köy evinin yapımını tamamladık, ve vatandaşlarımıza teslim ettik."
"Şu anda 30 bin 557 adet köy evinin inşasına da hız kesmeden devam ediyoruz. Bunları da 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yuvalarına kavuşacak, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak."
BÖLGENİN YENİDEN CANLANMASINI SAĞLIYORUZ
"Deprem dönüşümü, ülkemiz için adeta Yeni Bir Millî Mücadeledir. Attığımız her adım, güçlü ve büyük Türkiye idealimizin bir nişanesidir. Bu kapsamda, deprem bölgesine yönelik olarak hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi. 2025 bütçemizde ise bu felaketin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için 584 milyar TL kaynak tahsis ettik. Ekonomi, sanayi, ticaret, tarım, altyapı ve sosyal projeler gibi birçok alanda bölgenin yeniden canlanmasını sağlıyoruz."
"Deprem bölgesinde yaptığımız vizyon projelerle şehirlerimizin altyapısını da daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyoruz. Bakanlık olarak, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Bakın Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde, Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyüklükte bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz.Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu ve ecdadımızdan aldığımız emaneti de yaşatmaya devam ediyoruz."
"Bu konutların tamamını teslim etmek; bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Kararlı bir şekilde, adım adım, hızlı bir şekilde tüm yuvalarımızı teslim etmek bizim milletimize borcumuzdur."