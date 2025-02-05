Afetzedelerin ellerini bırakmayacağız! Bakan Kurum açıkladı: Tüm yuvaları teslim etmek aziz milletimize borcumuzdur

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Deprem Bölgesi Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl etkinliği kapsamında deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Tüm yuvaları teslim etmek aziz milletimize borcumuzdur. Var gücümüzle çalışacağız. Tam bir gönül rızasıyla dualarla deprem bölgemizi güçlü yarınlara taşıyacağız.

Adıyaman'da yarın anahtar teslim olacak.

Vatandaşımızın istemediği hiç bir işe imza atmadık.

Depremzede kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız.

Deprem bölgesini yeniden inşa ediyoruz.

Adıyaman İndere'de 16 bin konut, sosyal donatılarıyla, alt yapısı ve üst yapısı ile yeni bir uydu kente inşa ediyoruz.-Hatay'da İkizce bölgesindeki 28 bin konutun inşaasına devam ediyoruz.

Hatay Gülderen'de 4 bin konutluk bir inşaat kuruyoruz.

Her ilin kendisine özgü bir hikayesi var. Kahramanmaraş'ta Azerbeycan Mahallesi'nde alt yapısı, okulları ve dinlenme alanlarıyla yeni bir proje planlıyoruz. Bu yıl içinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Köy konutlarımızın 63 bin inşaatı başlatılanın 32 binini teslim ettik. 30 binini de tamamlayıp teslim edeceğiz.

11 ilimizde 2025 sonunda iş yerine açmayan bir depremzede kalmayacak.

184 milyar liralık kaynağı ilgili kurum ve kuruluşlara sunmuş olduk.

Yerinde dönüşüm projesinde de 750 bin lira kredi ve 750 bin lira hibe desteğini veriyoruz. Yerinde dönüşüm için 23 milyar liralık kaynak ayırdık.

Şehirlerimizin alt yapısını da unutmuyoruz. Birçok altyapıyı konutlarımızla birlikte inşa ediyoruz. 11 bin kilometre izme suyu kanalizasyon yağmur suyu hattını kuruyoruz.

Antakya'nın Cumhuriyet caddesini, Ulu Camii gibi ecdat camilerini, Bakırcılar Çarşısını, tarihi binaları da ayağa kaldırıyoruz.

Kahramanmaraş'ta toptancılar sitemizde inşaat faaliyetlerini yürütüyoruz.

Adıyaman'a vatandaşlarımızla istişare ettiğimiz gibi yeniden bir meydan kazandırmak için faaliyetlere başlıyoruz.

Şehirlerin fiziksel dokusu ve manevi ruhunu koruyoruz.

Çok zor günler geçirdik. Birbirimiz sımsıkı sarıldık. Kararlı bir şekilde adım adım tüm yuvalarımızı teslim etmek bizim milletimize borcumuzdur.

Depremzedelerin elini bırakmayacağız, hayır dualarını almaya devam edeceğiz. Desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin önünüzde teşekkür ediyorum."