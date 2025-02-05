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Giriş Tarihi: 5.2.2025

Cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet yok

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, cezaevlerinde işkence iddialarının gerçek dışı olduğu tespitinde bulundu: Cezaevlerinde işkence yok

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
Cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet yok
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Erzurum Merkez ve Dumlu ile Erzincan ceza infaz kurumlarına ilişkin inceleme raporunu tamamladı. Raporda, tutuklu ve hükümlülerin şikâyet ve taleplerine yer verilerek önemli tespit ve önerilerde bulunuldu.
Alt Komisyon'un raporunda, cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet olmadığı, ceza infaz kurumlarında kapasite üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırılmadığı tespitine yer verildi.
Raporda, şikâyetlere konu olan "çıplak arama" iddialarıyla ilgili ise "İç çamaşırı olmadan arama yapılmasının açıkça yasaklandığı ve kabul edilmediği ortadadır. Bu nedenle alt komisyonumuzca bu tip uygulamalara konu iddiaların ciddiye alınarak, çıplak uygulamaların yapılmaması amacıyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi önerilmektedir" denildi.
"Kelepçeli muayene" ile ilgili, "kelepçeleme tedbirinin gerekli olmadığı halde veya kelepçelenen kişinin fiziksel özelliklerinin dikkate alınmadan orantısız kullanımının kötü muamele oluşturacağı şüphesizdir" uyarısında bulunuldu.

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Cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet yok
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