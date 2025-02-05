Cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet yok

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Erzurum Merkez ve Dumlu ile Erzincan ceza infaz kurumlarına ilişkin inceleme raporunu tamamladı. Raporda, tutuklu ve hükümlülerin şikâyet ve taleplerine yer verilerek önemli tespit ve önerilerde bulunuldu.Alt Komisyon'un raporunda, cezaevlerinde fiziksel ve psikolojik şiddet olmadığı, ceza infaz kurumlarında kapasite üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırılmadığı tespitine yer verildi.Raporda, şikâyetlere konu olan "çıplak arama" iddialarıyla ilgili ise "İç çamaşırı olmadan arama yapılmasının açıkça yasaklandığı ve kabul edilmediği ortadadır. Bu nedenle alt komisyonumuzca bu tip uygulamalara konu iddiaların ciddiye alınarak, çıplak uygulamaların yapılmaması amacıyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi önerilmektedir" denildi."Kelepçeli muayene" ile ilgili, "kelepçeleme tedbirinin gerekli olmadığı halde veya kelepçelenen kişinin fiziksel özelliklerinin dikkate alınmadan orantısız kullanımının kötü muamele oluşturacağı şüphesizdir" uyarısında bulunuldu.