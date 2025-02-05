Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e 2. veto! ’Cumhurbaşkanlığı Adaylığı’ kavgasında yeni perde: Ekrem İmamoğlu’na bir rest daha

CHP'deki parti içi kriz iki belediye başkanının açıktan mesajları ve Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan yana saf tuttuğunu ilan etmesinin ardından daha da derinleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Başkanı Özgür Özel ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğinin ön seçim ve aday belirleme konularının olduğu öğrenildi.
YAVAŞ 'ÖN SEÇİM' DEĞİL! 'ANKET' DİYOR!
Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçim yapılmasını kabul ettirdiği konuşulurken, Mansur Yavaş'ın ise süreçte ön seçimin değil anketlerin baz alınması gerektiğini savunduğu biliniyor.
"ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir." diyerek söz konusu 'ön seçim' kararına tepki göstermişti.
Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" şeklindeki soruya da, "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz." yanıtını vermişti.
İMAMOĞLU'NA REST!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluşan Mansur Yavaş ön seçim ve aday belirleme konularını masaya yatırdı. Mansur Yavaş, Özel'e kararında net olduğunu bildirdi. Yavaş bir kez daha aday belirlemek için tarihin erken olduğunu ifade etti.
Yavaş'ın bu adımları adaylık sürecindeki en büyük rakibi İmamoğlu'na da 'rest' olarak yorumlandı.