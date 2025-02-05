Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e 2. veto! ’Cumhurbaşkanlığı Adaylığı’ kavgasında yeni perde: Ekrem İmamoğlu’na bir rest daha

İMAMOĞLU'NA REST!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluşan Mansur Yavaş ön seçim ve aday belirleme konularını masaya yatırdı. Mansur Yavaş, Özel'e kararında net olduğunu bildirdi. Yavaş bir kez daha aday belirlemek için tarihin erken olduğunu ifade etti.

Yavaş'ın bu adımları adaylık sürecindeki en büyük rakibi İmamoğlu'na da 'rest' olarak yorumlandı.