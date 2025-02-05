Özel’den A Haber’e tehdit

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Haber muhabirinin sorusuna tehditle yanıt verdi. Özel dün partisinin grup toplantısına katıldı. Konuşması sonrası ise kendisini kapıda bekleyen gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Bu sırada A Haber muhabiri Özel'e "Ön seçim kararına karşı olduğunuz söyleniyor" ifadelerini yöneltti. Daha muhabir sözünü bitirmeden lafa giren Özel, açıkça tehdit ederek "A Haber sen de kurtulamazsın tek başına" dedi. Ardından yoluna devam eden Özel, terör örgütü DHKP-C'nin de sloganı olan "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcı ve bilirkişiyi tehdit etmesinin ardından, ifade vermek üzere geldiği adliyede kendisine destek vermek için toplanan CHP'liler, DHKP-C terör örgütünün sloganlarını atmıştı. Terör örgütünün kullandığı "Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganıyla İmamoğlu'na destek veren CHP'liler sokak çağrısında bulunmuştu.