Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit | Video
CHP'nin son günlerde dilinine doladığı, daha önce DHKP-C terör örgütü tarafından kullanılan 'Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganını bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel kullandı. Partisinin grup toplantısı çıkışında, A Haber muhabirinin sorusuna adeta tehditle yanıt veren Özel, "Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
Bakanlıktan 6 Şubat filmi: "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz" 05.02.2025 | 09:33
00:20
Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit | Video 05.02.2025 | 09:04
00:29
06:14
Hüseyin Yayman: "6 Şubat asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü" | Video 04.02.2025 | 16:51
24:25
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjdeli haber | Video 04.02.2025 | 15:14
01:34
27:01
02:30
01:29
Bakan Yerlikaya'dan "Mercek-28" operasyonu açıklaması | Video 03.02.2025 | 08:33
01:19
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video 02.02.2025 | 15:44
27:39
Başkan Erdoğan: "Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli" | Video 02.02.2025 | 15:20
00:39
MSB açıkladı! 23 terörist etkisiz | Video 02.02.2025 | 12:12
29:14
Başkan Erdoğan: "Terör örgütü sloganlarıyla polise saldırıyorlar" | Video 01.02.2025 | 16:58
01:27
32:32
Başkan Erdoğan: "İzmir CHP'nin elinde en perişan dönemini yaşıyor" | Video 01.02.2025 | 16:07
09:13
37:33
07:09
Nihat Hatipoğlu | Savaşta çocuğa ve kadına dokunulmaz 31.01.2025 | 15:45
04:32
Melih Altınok | Özel hastanelere neşter 31.01.2025 | 15:42