Özgür Özel'den DHKP-C sloganıyla A Haber'e tehdit | Video

CHP'nin son günlerde dilinine doladığı, daha önce DHKP-C terör örgütü tarafından kullanılan 'Ya hep beraber ya da hiçbirimiz" sloganını bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel kullandı. Partisinin grup toplantısı çıkışında, A Haber muhabirinin sorusuna adeta tehditle yanıt veren Özel, "Sen de kurtulamazsın tek başına! Ya hep beraber ya da hiçbirimiz..." ifadelerini kullandı.