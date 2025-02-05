Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in yalanını CHP'nin Hataylı vekili böyle çökertti: Rezerv alan üzerinden provokasyon yapıyorlar
Giriş Tarihi: 5.2.2025 14:47 Son Güncelleme: 5.2.2025 15:21

Özgür Özel'in yalanını CHP'nin Hataylı vekili böyle çökertti: Rezerv alan üzerinden provokasyon yapıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde yapılan 210 bin konutun yapılmasını küçümseyerek, bir de 'rezerv alan' iddiasında bulundu. Özel, evini kaybeden vatandaşların rezerv alan uygulaması ile mülksüzleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Özel'i, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu kendisi yalanladı. Mullaoğlu, Bakan Murat Kurum'un Hatay ziyareti sırasında teşekkür ederek, "Sürecin ilk başından beri siyaset üstü bir yaklaşım sergilediniz. Rezerv alan işini anlatmaya çalıştık ama bu işi provoke edenler, farklı anlatanlar oldu. Çok şükür şimdi en azından neyin ne olduğunu görmüş oldular." demişti.

Özgür Özel’in yalanını CHP’nin Hataylı vekili böyle çökertti: Rezerv alan üzerinden provokasyon yapıyorlar

Türkiye, asrın felaketinin ardından dünyanın en büyük şantiyesini 11 ilde kurdu. Depremde 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay en büyük yarayı alan il oldu. 6 Şubat Depremi'nin 3'üncü yılına girilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremi yine siyasete alet etti. Deprem bölgesini seçimde ve depremin yıldönümünde hatırlayan Özel, 210 bin konutun başarısızlık olduğunu öne sürdü, 'rezerv alan' yalanını bir kez daha sahaya sürdü. Ancak Özel'i CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun sözleri yalanladı.

ÖZEL, YİNE DEPREMİ SİYASETE ALET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 ilde teslim edilen 210 bin konutu yetersiz bulduğunu söyleyerek, hükümeti hedef aldı. Özel, rezerv alan uygulaması ile rant elde edildiğini, depremzedelerin mülksüzleştirilmek istendiği yalanını da yeniden ısıttı. Ancak Özel'in sözlerini kendi partisinin Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu çürüttü.

MULLAOĞLU: REZERV ALAN ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPILIYOR

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, deprem bölgesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek şunları söylemişti:

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video

Size, sayın Valime, belediye başkanımıza, milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürecin ilk başından beri siyaset üstü bir yaklaşım sergilediler. Rezerv alan işini anlatmaya çalıştık ama bu işi provoke edenler, farklı anlatanlar oldu. Çok şükür şimdi en azından neyin ne olduğunu görmüş oldular. Size de çok teşekkür ediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Özel'in yalanını CHP'nin Hataylı vekili böyle çökertti: Rezerv alan üzerinden provokasyon yapıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA