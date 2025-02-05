Özgür Özel’in yalanını CHP’nin Hataylı vekili böyle çökertti: Rezerv alan üzerinden provokasyon yapıyorlar

MULLAOĞLU: REZERV ALAN ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPILIYOR

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, deprem bölgesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek şunları söylemişti:

CHP'li milletvekilinden Bakan Kurum'a teşekkür | Video

Size, sayın Valime, belediye başkanımıza, milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürecin ilk başından beri siyaset üstü bir yaklaşım sergilediler. Rezerv alan işini anlatmaya çalıştık ama bu işi provoke edenler, farklı anlatanlar oldu. Çok şükür şimdi en azından neyin ne olduğunu görmüş oldular. Size de çok teşekkür ediyorum.