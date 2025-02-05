SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump’ın ’Gazze’ planına tepki: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yeni dönem ve Orta Doğu'da gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de milli bütünlüğün sağlanacağını kaydetti. Bakan Fidan, Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmadığını söyledi

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Bakan Fidan, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çıkışının önemli olduğunu belirtti. Bakan Fidan, "Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sayın Bahçeli'nin çıkışlarını, gerçekten terörün altından halıyı çekme konusunda fevkalade önemli çıkışlar olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG ABD DESTEĞİYLE AYAKTA!

Fidan, "Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKKlıları ya geri gönderecek ya da imha edecek" sözlerine yer verdi.

Bakan Fidan, YPG'nin ABD desteğiyle ayakta kaldığını kaydederek söz konusu desteğin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ateşkes anlaşmasının uygulamasıyla ilgili, birinci aşama şuan sürüyor. İnsani yardım, çadırların geçişi gibi halkın yaşaması için nitelikli insani yardım malzemelerinin transferinde bir takım problemler var, onları aşmaya çalışıyoruz bölge ülkeleri ile. Netanyahu'nun rehineleri tekrar aldıktan sonra Gazze'de tekrardan savaşı başlatma girişimi olabilir. Garantör ülkelerin ağırlık koyması gerekir.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

Trump'ın Gazze açıklaması kabul edilemez, Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı... Filistinlilerin sürgün edilerek İsraillilerin getirilmesi ile başlandı. 1967 sınırlarına göre bir Filistin Devleti ile bu sorunun çözüleceğine dair bir görüş var. Trump'ın iki devletli bir çözüm için bir şey söylediğini görmüyoruz. Tehcir meselesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunun tartışmaya açılması bile yanlış. Bu kötü, abesle iştigal bir açıklama.

Bizim duruşumuz net. Tavır koyarken, senin soykırımına biz elimizden gelen tüm yöntemlerle karşı duruyoruz dedik. Bu uluslarası birçok şeyi de tetikledi.

Gazze'deki temel durum; insanların soykırıma tabi tutulması. 1.8 milyon insanın ölümle pençeleşiyor olması. Hem İsrail hem Filistinlilerin güvenlik endişelerini göz önüne alacak çalışmalar gerekiyor. Burada şunu görüyoruz; üzülerek görüyoruz ki dünya orman kanuna doğru gidiyor. Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

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