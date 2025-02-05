Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:24
Katil Netanyahu'yu 'kahraman' gibi karşıladı! Beyaz Saray'da utanç gecesi! Trump'tan skandal sözler: Gazze'yi devralacağız
Gazze'de soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dünya tarihindeki utanç sayfalarında yer alacak şekilde kapıda karşılandı. Trump, ortak basın toplantısında skandalın boyutunu daha da artırarak, Gazzelileri techir edip bölgede hakimiyetlerini kuracaklarını söyledi. Trump'ın sözleri katil Netanyahu'yu bile şaşırttı. Netanyahu, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." ifadeleri ile memnuniyetini dile getirdi. Hamas'tan skandal açıklamalara yanıt gecikmedi: Reddediyoruz!