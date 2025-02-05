Katil Netanyahu’yu ’kahraman’ gibi karşıladı! Beyaz Saray’da utanç gecesi! Trump’tan skandal sözler: Gazze’yi devralacağız

KATİL NETANYAHU, TRUMP'A ÖVGÜLER DİZDİ

Gazeteciler, Trump'ın, "ABD'yi devralacağız, 1.8 milyon Gazzeliyi Lübnan, Ürdün ve Mısır'a göndereceğiz" sözlerini katil Netanyahu'ya sordu.

Netanyahu, Trump'ın soykırımı övmesinden ve Gazze'yi techir etmeye dair vaadinden övgü dolu sözlerle bahsetti, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." diyerek kendi beklentisinin bile üzerinde bir öneri olduğunu vurguladı.