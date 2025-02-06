Bahçeli’nin geçirdiği operasyon sonrası siyasilerden geçmiş olsun mesajı yağdı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin geçirdiği operasyon sonrası hem siyasi arenadan hem de bakanlardan geçmiş olsun mesajları yağdı.

İşte yapılan paylaşımlar:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn. Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli''ye Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Geçirdiği başarılı operasyon sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar diliyorum.

ESKİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık kontrolleri süreci boyunca genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldığım Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkemize, milletimize hizmetleri sebebiyle kendisine çok şey borçluyuz, bir sağlık sorunu olmadan hizmetlerine nice yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye geçirdiği başarılı ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.