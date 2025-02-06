Son dakika: Tarifsiz acıdan asırlık birlikteliğe! Başkan Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz" 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılari kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri canlı bağlantıyla takip eden Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde siz kardeşlerimizle birlikteyiz. 53 bin 737 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Aziz hatıralarını dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun diyor, milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Bugün hem 6 Şubat depremlerin acısını kalbimizde hissediyor hem de deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük olan 11 şehirde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Gece gündüz demeden sabırla azimle kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan ekiplerimiz, tek yürek tek bilek oldu. O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet işte burada halkının yanında diyerek cevabımızı çok güçlü biçimde verdik.

Devleti evsiz kalan analarımızın ellerini tutarken, derman olurken gösterdik. Aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizde gösterdik. Devleti deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz burada süren ihya çalışmaları ile gösterdik. Devleti yapılan köprülerle, hastanelerle verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bizi ve depremzedeleri mahcup etmeyen Rabbime bugün bir kez daha hamd ediyorum.

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları burada hatırlatmak istiyorum.

"2 YILDA DEPREM BÖLGEMİZE 2,6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIMLAR YAPTIK"

Biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. 24 Ocak'ta 201 bininci yuvamızı Malatya'da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçesinde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz 453 bin konut neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

Bugün depremzede şehirlerimizde alt yapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için bakanlarımız ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi.

SAĞLIK, ADALET VE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

34 Sahra Hastanesi, 176 Acil Müdahale Ünitesi kuruldu. Bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5750 yataklı tesislerin inşaatı devam ediyor. 557 Acil Yardım İstasyonu'nun yanı sıra 88 UMKE aracı, 3 helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Adalet hizmetlerinin sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattık. Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası 12 ceza infaz kurumu, personel eğitim merkezi 2025 yılı yatırım programımıza aldık.

13 Adliye, 10 Ceza İnfaz Kurumu ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor.

Bir diğer önemli meselemiz eğitim. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. 524 okul ve 7500 dersliğin yapımını tamamladık Orta hasarlı 134 okulu güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz.

Sonunda bin 241 yeni okul 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul 3 bin 119 dersliğinde güçlendirmesini tamamlayacağız. Deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkaracağız.