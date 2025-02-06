Video Haber Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz
Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

06.02.2025 | 18:38

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen "Bir Oluruz" 6 Şubat Depremleri Anma Programı’nda konuştu. 2 yıl içinde deprem bölgesinde 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız." dedi.

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