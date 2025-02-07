Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak uyardı: Varoluş tehdidi ile karşı karşıyayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak şunları söyledi:

"Bugün Aile Enstitü Sosyalin çok kıymetli bir çalışması vardı. Yalnız yaşamın yükselişi Türkiye'de tek kişilik hane halkının profili ile ilgili bir araştırmanın raporları yayınlandı. Tabii bizlerin de bildiği gibi aile bakanlığı olarak tek kişi yaşayan hane sayısı her gün artıyor. Bizim aile yapısı üzerine 4 yıl önce yapılan bir araştırmada ek kişilik hane sayısına baktığımız zaman yüzde 18 iken bugün TÜİK verileri ile yüzde 20'ye ulaştı. Günümüzde dünyada ve Türkiye'de aile ile alakalı bir dönüşüm söz konusu. Biz bunları gördüğümüz zaman aile halkını bu tarz çalışmalar ile aile kurumunu güçlendirmeye yönelik politikalara yöneliyoruz. Özellikle doğum hızındaki düşüş evlenme yaşının yükselmesi boşanmaların artması bunlar aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları gerekiyor.

Son 10 yılda Türkiye'de tek kişi yaşayanların sayısı iki kat arttı

Biz burada şunu yaptık nüfus artışındaki azalma çok büyük bir tehdit. Sayın cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bir varoluşsal tehdit ile karşı karşıyayız. İlk defa 1 milyonun altına bebek doğdu. Böyle olunca biz de Aile Bakanlığı olarak sayın bakanımızın önderliğinde nüfusu artırmaya yönelik politikaları daha etkin kılmak adına Cumhurbaşkanı kararnamesi ile nüfus politikaları kurulumuzu oluşturduk. Diğer yandan da çalışmalarımızı daha spesifik daha mevcut olgulara yönelik gerçekçi temele oturan çalışmalar yapmak adına Aile Enstitümüzü kurduk. Bu enstitü ile de sosyal araştırmalarımızı kendi bünyemizde yapıp bununla ilgili de eğitim çalışmalarını yapacağız. Çok değişen bir demografi var yaşlanan bir nüfus var ve top yekün hepimizin bu konu ile ilgili bir eylem planı yapması lazım. Sayın cumhurbaşkanımız da 2025 yılını aile yılı ilan etti. Bugün açıklanan raporla şunu da gördük tek hanede yaşayan kişi ne kadar çoğalırsa makro anlamda ekonomi sarfiyatı oluşturuyor."