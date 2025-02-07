Video Yaşam Son 10 yılda Türkiye’de tek kişi yaşayanların sayısı iki kat arttı
Son 10 yılda Türkiye’de tek kişi yaşayanların sayısı iki kat arttı

Son 10 yılda Türkiye’de tek kişi yaşayanların sayısı iki kat arttı

07.02.2025 | 19:02

Enstitü Sosyalin yeni raporu “Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de tek kişilik Hanehalklarının Profili” yayımlandı. Raporun tanıtım programı 7 Şubat’ta Enstitü Sosyalde gerçekleşti.

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