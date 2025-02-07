Son 10 yılda Türkiye’de tek kişi yaşayanların sayısı iki kat arttı
Enstitü Sosyalin yeni raporu “Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye’de tek kişilik Hanehalklarının Profili” yayımlandı. Raporun tanıtım programı 7 Şubat’ta Enstitü Sosyalde gerçekleşti.
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