Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 7.2.2025 11:20 Son Güncelleme: 7.2.2025 11:50

SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video



MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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