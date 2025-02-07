SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



MSB duyurdu: 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video







MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" açıklamasında bulundu.