Video Haber MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video

MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video

07.02.2025 | 11:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
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