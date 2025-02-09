AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi ’cari açığı’nı mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz

"ENERJİSİNİ CHP'NİN BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN İÇ KRİZLERİNİ ÇÖZMEYE HARCAMALIDIR"

Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, "minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.

Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.

Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.