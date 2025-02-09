Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Gazze tepkisi: "Netanyahu'nun sözcülüğünü yaptı" | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı'nı Sn Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz." dedi. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Hamas'a terör örgütü diyen Özgür Özel'in Netanyahu'nun sözcüsü gibi konuştuğunu belirterek "Gazze'de bir soykırım söz konusudur. Bunu yapan Netanyahu hükümetidir." dedi.