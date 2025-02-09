Bakan Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam

Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150'ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe de artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak.