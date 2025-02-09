Bakan Kurum: "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" | Video
Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanlarındaki hareketlilik havanın kararmasıyla hız kesmiyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam” dedi.
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