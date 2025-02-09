İki anlaşma Meclis gündeminde

ABDBaşkanı Donald Trump'un büyük bir soykırım yaşanan ve yerle bir olan Gazze için "Biz devralacağız" açıklaması tüm dünyada büyük bir tepkiye neden olurken Türkiye'den buna ilk yanıtlar da gelmeye başladı. TBMM Dışişleri Komisyonu, Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı gündemine aldı. Hızla Meclis'ten çıkartılması planlanan anlaşmalar Türkiye-Filistin arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin kaldırılması ve yatırımların karşılıklı teşvikini içeriyor. Bu anlaşmalar Trump'a tepki ve yanıt anlamına da geliyor.