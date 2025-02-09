Kağıthane’de büyük dönüşüm

Kağıthane'de depreme karşı tedbirler kararlılıkla sürdürülürken, son 5 yılda 10 binin üzerinde konutun kentsel dönüşümü tamamlandı.Eski yapıların kentsel dönüşümle yenilendiği ilçede depremle ilgili farkındalık çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede; Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm planı kararlılıkla uygulanıyor. Bu kapsamda son 5 yılda ilçede binin üzerinde bina kentsel dönüşümle yenilendi. Toplamda 6 bin bağımsız birimin yıkımı gerçekleşirken 10 binin üzerinde konut üretildi. Bu süre zarfında ilçedeki 40 bin kişi sağlam ve modern evlerde yaşamaya başladı.Son olarak kentsel dönüşümle yenilenen Hizmet Sitesi'nde incelemelerde bulunan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İlçemizde 600 metrekare birleşen parsellerde +1 kat ilave imkânı sunuyoruz. Ada bazlı dönüşümlerde yüzde 30 imar teşviki veriyoruz. Devletimizin de bu konuda daire başı 1,5 milyon Türk Lirası'na varan destekleri mevcut. Vatandaşlarımızla el ele vererek önümüzdeki süreçte Kağıthane'deki tüm riskli yapıların dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.