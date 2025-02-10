Gazze’nin süratle inşası için adım atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam, Endonezya ve Pakistan'ı da kapsayan 4 günlük Asya gezisinin ilk durağı Malezya'ya hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Gazze ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:

3 ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi, yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi, Suriye'de 13.5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

Gazze'de 71 gün süren soykırımın ardından, bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen, esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.

Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazzesi, Batı Şeriası, Doğu Kudüs'ü ile Filistin, Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü plan hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır.

Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa, bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor. Yarın (bugün) Malezya'da yapacağımız konuşmamızda Gazze'nin süratle inşası noktasında atılması gereken asıl adımı inşallah paylaşacağız.

Tabii burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak, sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur.

(CHP liderine şiir tepkisi) Ziya Gökalp'e ait şiiri okumuştum. Şiirden dolayı cezaya çarptırıldım. Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var, bilemem. Ziya Gökalp'e ait bu şiiri odasının bir köşesine asarsa isabetli olur. Hiç olmazsa şiir nedir bunu öğrenmiş olur.





SURİYE'DE TERÖRÜ BİTİRMEYE HAZIRIZ

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin "Barış umudumuzu kaybetmedik kaybetmek de istemiyoruz. Sayın Trump ve Putin'in verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla kan ve gözyaşı akmasın" ifadesini kullandı. Bir soru üzerine de Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sayın Şara'nın verdiği mücadele, terör rögütlerine yönelik bir mücadeledir. Ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları açık, net görüştük. Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Türkiye olarak gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığının bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye'de de bitirmeye hazırız" dedi