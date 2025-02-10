KKTC’nın bağımsızlık simgesi açılışa hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanınması için 1974'ten bu yana uluslararası alanda mücadele veren Türkiye, yavru vatana bağımsız KKTC'nin simgesi olacak dev bir eser kazandırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Lefkoşa'daki Metehan sınır kapısının yanı başındaki 640 bin metrekare alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığınca 2022 yılında ihale edilen projenin aynı yıl yapımına başlandı.

187 bin 47 metrekaresi yerleşke alanı, 452 bin 428 metrekaresi millet bahçesi olmak üzere toplamda 640 bin metrekare bir alana inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Parlamento Binası ve Millet Bahçesi 2025 Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Açılışının yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı öğrenilen yerleşkede son hazırlıklar yapılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projeye ilişkin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İnşa edilen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının önemine vurglayan Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve bir devlet olduğunun simgesi olmuştur. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yakın tarihte açılışı gerçekleştirilecek. Böylesine bir projeyi bu kadar kısa bir zamanda gerçekleştirebilmek için hiç kolay bir iş değil. Burada ortaya konan eser Kıbrıs Türkü'nün asırlardır verdiği mücadelenin simgesidir" ifadelerini kullandı.

TÜRK DÜNYASININ MÜHRÜ

Metehan Sınır Kapısı'ndan geçen herkesin bu yapıları göreceğini vurgulayan Tatar, "Bu yapılar, Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk dünyasının mührüdür. KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, hürriyetinin, özgürlüğünün ve barış huzur ve güven içinde yaşayabilmesinin bir ifadesidir. Bütün dünyaya bir mesajıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TOKİ'ye, yüklenici firmaya, mimar, mühendisler ve tüm işçilere şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" dedi.

ÇOK AMAÇLI BİR YERLEŞKE

İçerisinde makam odaları, konferans salonları, kabul resepsiyonları, genel kurul salonu, toplantı odaları, kütüphaneler, yemek salonları ve otoparkların yer aldığı KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Parlamento Binası çok amaçlı hizmet verecek şekilde inşa edildi. Yerleşke kapsamında inşa edilen millet bahçesinde ise 2 bin 250 kişilik bir camii, sosyal yapılar, kafeteryalar, etkinlik ve spor alanları yapıldı. Millet Bahçesi'ne özel olarak getirilen binlerce ağaç dikildi.

OSMANLI ÇİNİSİ, MARMARA MERMERİ, KIBRIS TAŞI

Yerleşkenin tüm cephesi, KKTC'ye özgü olan Kıbrıs taşıyla örüldü. Bunun yanı sıra dış cephede mavi Osmanlı Çinisi ve köşelerdeyse Marmara Mermeri Kullanıldı. Mühendisler tarafından özel olarak tasarlanan cumhuriyet aksı ile de yerleşke ile Beşparmak Dağları'nda bulunan KKTC Bayrağı aynı hizaya getirildi.