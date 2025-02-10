MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump’ın Gazze planını değerlendirdi: Zaman ayarlı bir bomba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı rahatsızlığın ardından açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum" ifadelerini kullandı. Partisinin 56'ncı kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bugün yaşadığı dünyada kabına ve kalıplara sığmayan bir hareket olarak Türk milliyetçileri çok daha güzel, adil ve kudretli bir devlet ve millet hayalinin hedefindedir. Daha iyi bir dünyanın kurulmasını, Türk Devri'nde Türk milletinin parlak geleceğini bugünden düşleyenler çağını aşan, zamanın kapaklarını açan serdengeçti şahsiyetlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı işte böylesi göz kamaştıran bir vasfa sahiptir" diye konuştu.

TEK YÜREK OLMALIDIR

Bahçeli, yazılı açıklamasında gündemdeki son gelişmelere de değinerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının zaman ayarlı bir bomba olduğunu söyledi. "Gazze'nin boşaltılması demek Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına meydan okumaktır" diyen Bahçeli, "İsrail Başbakanı'nın koltuğunu pespaye halde çeken ABD Başkanı, Siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yapmıştır" ifadelerini kullandı. "Zulme karşı şerefli direniş mazlumların ümit kaynağı olmuştur" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Hal böyleyken dışımızda günbegün tesir alanı genişleyen yoğun fırtınaya karşı içimizde bahar, barış ve huzur havası egemen olmalı, muarız ve muhtemel saldırılara karşı 86 milyonun tamamı tek yürek halinde duruş sergilemelidir. Terörsüz Türkiye'nin doğum sancıları olsa da, karşımızdaki tehdidin büyüklüğü dikkate alındığında herkes, her kesim, siyasetin her rengi büyük ve güçlü Türkiye ülküsünde kenetlenmelidir. Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir. Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir."



İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİM

Geçirdiği rahatsızlık sonucu iyileşme sürecine girdiğini yazılı açıklamada duyuran Bahçeli, "Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah'a havale ediyorum" dedi.