Şerife teyzeye devletin şefkat eli uzandı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesine bağlı Karakütük köyünde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz'a Vali Erdinç Yılmaz ve Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu sahip çıktı. Daha önce kaldığı yerden bir eve çıkarılmayı defalarca kabul etmediği öğrenilen Şerife Yılmaz, Vali Erdinç Yılmaz'ın talimatıyla görevliler tarafından konteyner kente yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan Yılmaz, "Devletimiz elinden gelen yardımı yaptı. Cumhurbaşkanımızın canı sağ olsun, Allah yokluğunu göstermesin. Herkes benimle ilgileniyor. Ama yine de ben kendi evime gitmek istiyorum" dedi. Yaşlılık maaşı alan Şerife Yılmaz'ın 15 yıl önce eşini kaybettiği öğrenildi.