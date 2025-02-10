SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora verildi! "Ortaklığımızı kapsamlı stratejik düzeye çıkardık"

"TÜRKİYE VE MALEZYA UZAKLIĞA RAĞMEN KARDEŞ, DOST VE ORTAKTIR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık.