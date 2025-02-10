Başkan Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora verildi! "Ortaklığımızı kapsamlı stratejik düzeye çıkardık" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Türkiye ve Malezya'nın uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortak olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık." dedi.
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