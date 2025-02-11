SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim ortak basın toplantısında konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlerle beraber olmaktan dıuyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen kabulden ötürü tüm Malezyalı kardeşlerime kalpten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak ettik. Ancak kardeşlik bağlarımız asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden ülke olarak bu tarihten güç alıyoruz. Münasebetlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları ele aldık.

11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan-kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı verdik.

Bugün düzenlenecek iş formunun yeni iş birliği modellerine vesile olmasını diliyorum.

Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısı ile farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. İş birliği imkanlarını oluşturma gayreti içindeyiz.

Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de ele aldık.

"TÜRKİYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Malezya Başbakanı İbrahim'in açıklamaları şöyle:



"Bu uzun bir yol. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bunu konuştuk. Şu anki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı konuştuk. Savunma eko-sisteminde karşılıklı mutabık kalındı. Sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi. Hava alanlarıyla ilgili kurumumuzun Sabiha'daki etkinliğine devam edeceğini söylediniz. Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devmrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük. Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz."