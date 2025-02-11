Başkan Erdoğan'dan, Malezya'da önemli İsrail ve Filistin açıklaması | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "İsrail verdiği sözleri yine tutmadı. İsrail sebep olduğu zararları tazmin etmeli" ifadelerini kullandı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise konuşmasına "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız." diyerek başladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İbrahim, "Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.