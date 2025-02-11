SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli açıklamalar: Türkiye Yüzyılı hedefiyle yürüyeceğiz

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

Ekonomi programımızın meyvesini topluyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan yürüyeceğiz.

"BÜYÜMEDE AZ SAYIDA ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.

Dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İkili ticaretlerde milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık, ihracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır